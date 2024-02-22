İsrail işgali davası: İrlanda'dan "yasa dışı yerleşim" tepkisi

Hollanda'nın Lahey kentinde, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail işgaline ilişkin duruşmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletlerin talebi üzerine 19 Şubat'ta başlayan duruşmalarda İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçları ele alınıyor.

Duruşmaların dördüncü gününde bugün sunum yapan İrlanda, İsrail'i yasa dışı yerleşimlerle, Filistinlilerin "kendi kaderlerini tayin hakkını" kullanmasını kalıcı şekilde engellemeye çalışmakla suçladı.

İrlanda adına söz alan Başsavcı Rossa Fanning, “İrlanda'nın görüşü, İsrail'in Hamas saldırısına verdiği askeri karşılıkla sınırları aştığı yönündedir. Bu durum ölü sayısının giderek artmasından da anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTIK"

Gazze'deki evler de dahil olmak üzere mülkiyetin kapsamlı bir şekilde tahrip edilmesi, yaklaşık 2 milyon insanın yerinden edilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani felakete dikkat çeken Fanning, "İrlanda defalarca ateşkes çağrısında bulunmuştur” dedi.



Filistin toprakları meselesinin doğrudan Birleşmiş Milletlerin kendisini ilgilendirdiğini söyleyen başsavcı, "İsrail’in iddia ettiği üzere bu görüş, sadece iki devleti değil çok sayıda devleti ilgilendiriyor" diye konuştu.



Irak ise İsrail'in "işgalci varlık olarak hareket ettiğini ve soykırım seviyesine yükselen birçok uygulamayı hayata geçirdiğini" belirtti.

Irak adına konuşan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Başkanı Haydar Albarrak, Filistin halkına karşı benzeri görülmemiş ihlalleri nedeniyle İsrail aleyhine başlattığı soykırım davası için Güney Afrika'ya teşekkür etti.