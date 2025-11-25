İsrail işgalinin sembolü Ayrım Duvarı'nı şiddetli yağmur vurdu

AYRIM DUVARI NEDİR?

İsrail, tüm tepkilere karşın 2002'de Batı Şeria'yı işgal altındaki Kudüs'ten ve İsrail'den ayıran bir duvar inşa etmeye başlamıştı. Tel Aviv yönetimi, bu duvar ile "iki devletli çözümün" hayata geçmesini engellemeye çalışıyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, duvarın inşa edildiği rotaya atıfta bulunarak Tel Aviv yönetimini Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağını işgal ve ilhak etmenin altyapısını hazırlamakla suçluyor. Filistinliler ise Batı Şeria'dan çıkabilmek için Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

İsrail, ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğü Lübnan sınırına da "Ayrım Duvarı" inşa etmeyi planlıyor.