İsrail işgalinin sembolü Ayrım Duvarı'nı şiddetli yağmur vurdu
25.11.2025 13:10
AA
İşgal altındaki Batı Şeria'da etkili olan aşırı yağış, İsrail'in işgal politikaları çerçevesinde inşa ettiği Ayrım (Utanç) Duvarı'nın bir bölümünü yıktı.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da inşa ettiği ve Filistinlilerin "Utanç Duvarı" olarak isimlendirdiği Ayrım Duvarı'nın bazı beton blokları aşırı yağmur nedeniyle yıkıldı.
Blokların yıkılması sonucu El Halil kentindeki Ayrım Duvarı'nın yanındaki yolun ulaşıma kapandığı görüldü. Aynı şekilde, yağışın sebep olduğu heyelanlar, İsrail ordusunun sistematik olarak yolları ve altyapıyı tahrip ettiği işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde trafiği aksattı.
Ayrıca, bölgedeki şiddetli yağış, İsrail'in iki yıldır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon Filistinlinin kaldığı çadırlar ve barınaklarında su baskınlarına yol açıyor, Birleşmiş Milletler raporlarına göre bölgede salgın hastalık riskini artırıyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yıkımın boyutu görülüyor.
AYRIM DUVARI NEDİR?
İsrail, tüm tepkilere karşın 2002'de Batı Şeria'yı işgal altındaki Kudüs'ten ve İsrail'den ayıran bir duvar inşa etmeye başlamıştı. Tel Aviv yönetimi, bu duvar ile "iki devletli çözümün" hayata geçmesini engellemeye çalışıyor.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, duvarın inşa edildiği rotaya atıfta bulunarak Tel Aviv yönetimini Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağını işgal ve ilhak etmenin altyapısını hazırlamakla suçluyor. Filistinliler ise Batı Şeria'dan çıkabilmek için Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.
İsrail, ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğü Lübnan sınırına da "Ayrım Duvarı" inşa etmeyi planlıyor.