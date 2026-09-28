İsrail, İspanya Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, Maslahatgüzar Pedros'a Tel Aviv yönetiminin İspanyol Bakan Rego'nun açıklamalarını kınadığı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Rego'nun sözlerinin İspanya hükümeti ve Başbakan Pedro Sanchez'in "sistematik İsrail karşıtı politikasının bir parçası" olduğu iddia edildi.

İspanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırıları sert bir dille eleştiriyor.

Madrid yönetimi son olarak Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayan ülkeler arasında yer almıştı.

Filistin'e desteğini somut adımlarla ileri taşıyan Madrid yönetimi, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımış ve İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahil olmuştu.