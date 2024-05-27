İsrail, İspanya'nın Filistinlilere yönelik konsolosluk hizmetlerini durduruyor

İsrail, İspanya'nın Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik konsolosluk hizmetlerini 1 Haziran'dan itibaren durduracak. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Engizisyon günleri geride kaldı" diye konuştu.

İsrail, İspanya'nın Filistinlilere yönelik konsolosluk hizmetlerini durduruyor
Madrid'de 11 Mayıs'ta yapılan eylemde İspanyollar, "Soykırım yeter, daha fazla sömürgeciliğe hayır, özgür Filistin" yazılı pankart taşıdı.

, 'ya Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik konsolosluk hizmetlerini 1 Haziran'dan itibaren durdurma talimatı verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'teki İspanyol konsolosluğunun faaliyet yürütmesini veya Yönetimi sakinlerine konsolosluk hizmetleri sağlamasını yasaklayan bir diplomatik nota göndermesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

İspanyol liderlerin "terörü ödüllendirdiğini" iddia eden Katz, antisemitik olarak nitelendirdiği "Denizden nehire özgür " sloganını savunmalarına karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Katz, şu ifadeleri kullandı: "Hamas'ı ve bir Filistin terör devletinin kurulmasını ödüllendirenler Filistinlilerle iletişim kuramaz. Engizisyon günleri geride kaldı. Bugün Yahudi halkının egemen ve bağımsız bir devleti var ve kimse bizi dinimizi değiştirmeye zorlayamaz ve varlığımızı tehdit edemez. Bize zarar verenlere biz de zarar veririz."

İspanya geçen hafta Norveç ve İrlanda ile birlikte Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.

Sol İspanyol hükümeti, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı net bir tutum takınıyor.

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