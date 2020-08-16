İsrail İstihbarat Bakanı Cohen: Sudan ile normalleşme anlaşması pek yakında

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Sudan'ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıkladı.



Cohen, İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, "Sudan ile normalleşme anlaşması pek yakında. Bu tarihi anlaşma belki yılbaşından önce bile imzalanabilir." dedi.



KAN'ın haberinde Tel Aviv ile Hartum arasında normalleşme anlaşmasının imzalanması için hazırlıkların sürdürüldüğü kaydedildi.



Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ilk defa 3 Şubat’ta Uganda'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.



Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.



MOSSAD BAŞKANI COHEN BAE'YE GİDİYOR



Öte yandan, KAN'ın haberinde, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen'in bu akşam BAE'ye gittiği belirtildi.



Cohen'in BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ile Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasının ayrıntılarını görüşeceği ifade edilen haberde, BAE'li adı belirtilmeyen üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak, normalleşme anlaşmasının imzalanmasının hemen arkasından iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri açacağı kaydedildi.



BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ ANLAŞMA



ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.



BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.



BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

