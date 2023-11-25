İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırılarını engelleyecek raporu ciddiye almadı: "Hayali senaryo"

Hamas'ın İsrail'e karşı büyük bir saldırıya hazırlandığına dair İsrail istihbaratına sunulan bir raporu, üst düzey bir istihbarat mensubunun "hayali senaryo" olarak gördüğü ve ciddiye almadığı ortaya çıktı.



İngiliz Financial Times gazetesinin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre sınırda nöbet tutan ve Gazze tarafından gelen görüntüleri sürekli analiz eden İsrail askerleri, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından birkaç hafta önce İstihbarat Başkanı'na detaylı bir rapor sundu.



Raporda Hamas'ın sınır karakollarını havaya uçurarak İsrail topraklarına sızmaya ve yerleşim yerlerini ele geçirmeye hazırlandığına dair uyarılar bulunuyordu. Kaynaklara göre, birkaç videonun analiz sonuçlarında Hamas'ın rehine alma provası yaptığıyla ilgili uyarılar da sunuldu.

"HAYALİ SENARYO" OLARAK GÖRÜLDÜ



Raporu hazırlayan askerler tarafından Hamas'ın saldırısının kaçınılmaz olduğunun altı çizilirken, raporu alan üst düzey yetkilinin ise bunu "hayali senaryo" olarak gördüğü ifade edildi.

"HAMAS SAVAŞA HAZIR DEĞİL" DÜŞÜNCESİ

Kaynaklara göre, İsrail hükümetinin bu raporu gözardı etmesinin tek sebebi düşük rütbeli askerlerden gelmesi değil.

İsrail istihbaratı halihazırda Gazze'ye uyguladığı kapatma, drone saldırıları ve para kaynaklarının kesilmesiyle Hamas'ı kontrol altında tuttuğuna inanıyordu.