İsrail istihbaratında çatlak: Netanyahu'dan Şin Bet'e suçlama

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Binyamin Netanyahu, son günlerde Şin Bet Direktörü Ronen Bar'ın öncülüğünde medya yönlendirmesiyle kapsamlı bir şantaj kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Netanyahu, "Tek amaç, 7 Ekim'deki feci başarısızlığının ardından Şin-Bet'i yeniden yapılandırmak için gerekli kararları almamı engellemeye çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

ESKİ DİREKTÖRE ATIFTA BULUNDU

Başbakan Netanyahu, eski Şin Bet Direktörü Nadav Argaman'a atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu akşam, İsrail demokrasisinde bir başka tehlikeli kırmızı çizgi aşıldı. İsrail tarihinde veya herhangi bir demokraside, eski bir gizli güvenlik teşkilatı başkanının görevdeki bir başbakanı canlı yayında şantajı ve tehdit etmesi gibi bir durum yaşanmamıştır."

Argaman, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, hukuka aykırı bir eylemde bulunması halinde Netanyahu hakkında bilgi ifşa edeceği tehdidinde bulunmuştu.

ŞİN BET'TEN "TEHLİKE" AÇIKLAMASI

Şin Bet'ten Netanyahu'nun suçlamalarına yönelik yapılan açıklamada, "Bunlar İsrail Devleti'ndeki ulusal bir örgütün başkanına yönelik tehlikeli iddialardır. Şin-Bet şefi Ronen Bar, tüm zamanını güvenlik meselelerine, kaçırılanları geri getirme çabalarına ve demokrasiyi korumaya ayırıyor. Bu konudaki diğer tüm açıklamalar asılsızdır." denildi.