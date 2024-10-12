İsrail Cibaliye mülteci mülteci kampına saldırdı: En az 30 ölü

Bölgedeki yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına düzenlediği son saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Sivillerin barındığı birçok bina saldırı nedeniyle zarar görürken, görgü tanıkları patlamalar nedeniyle güçlü bir depreme benzeyen sarsıntıların hissedildiğini aktardı.



“GİRMEYİ YA DA ÇIKMAYI DENEYEN HERKESİ VURUYORLAR”



Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), binlerce insanın Jabalia mülteci kampında mahsur kaldığını bildirdi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'de Jabalia kampına yönelik tahliye emirleri yayınlamasına rağmen bölgeye saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, “İnsanların bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmesi engelleniyor” denildi.

5 MSF görevlisinin de kampta olduğunu açıklayan MSF proje koordinatörü Sarah Vuylsteke, "Kimsenin içeri girmesine veya dışarı çıkmasına izin verilmiyor, deneyen herkes vuruluyor" ifadelerini kullandı.