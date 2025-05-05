İsrail kabinesi Gazze'nin "işgal planını" onayladı

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırısını genişletiyor.



Ateşkes görüşmelerinin sekteye uğramasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde savaşmak üzere on binlerce yedek asker cepheye çağrıldı.

AFP'nin bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberde ise İsrail'in işgal planı "Gazze'nin fethi onaylandı" cümleleriyle servis edildi. Bu kararla birlikte zaten abluka altında olan Gazze Şeridi'ne yönelik tam kapsamlı işgali içeren plan onaylandı.

TÜM BÖLGE ELE GEÇİRİLEBİLİR

İsrailli bir yetkiliye göre, onaylanan Gazze'ye yönelik genişletilmiş saldırı, tüm yerleşim bölgesini ele geçirmeye kadar gidebilir.

Bu hamle, yardım dağıtımı için yeni bir plan içeriyor, ancak malzemeler henüz içeri alınmayacak.

OPERASYONLARI YOĞUNLAŞTIRMA PLANI



Bu hamle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'deki operasyonları yoğunlaştırma planını cuma İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'a sunmasının ardından geldi.



İsrail'in kamu televizyonu Kan 11, Zamir'in planının bu bölgelerdeki operasyonları genişletmeden önce, kuzey ve orta Gazze'den Filistinli sivilleri tahliye etmeyi içerdiğini bildirdi.



ATEŞKES ÇIKMAZI BÜYÜYOR



Hamas kalıcı bir ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini isterken İsrail de grubun "makul teklifleri" reddettiğini savunuyor.



Zamir, ordunun "ek alanlarda faaliyet göstereceğini ve yer üstünde ve altında bulunan tüm altyapıları yok edeceğini" söyledi.

İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR



Özellikle sivil altyapıyı ve hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.



Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.