İsrail kabinesi, Gazze'ye saldırıları genişletmeyi görüşecek

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze’deki yıkım ve can kaybı artıyor. İsrail kabinesinin ise Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi ve ateşkes müzakerelerinin geleceği hakkında bu hafta bir karar vereceği iddia edildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre güvenlik kabinesi, saldırıların esirlerin hayatını riske atma pahasına da olsa artırılması seçeneğini görüşecek.



İsrail güvenlik kabinesi içinde saldırıların sürdürülmesi konusunda görüş ayrılığı yaşanırken, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın saldırıların genişletilmesi veya müzakerelere devam edilmesi konusunda henüz net bir tutum almadığı öne sürüldü.



Kanal 13 televizyonu ise Genelkurmay Başkanı Zamir'in, saldırıların esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğine dair endişelerini yakın çevresiyle paylaştığını aktardı. Zamir'in, siyasi makamdan açık talimatlar gelmeden bu yönde bir saldırıya izin vermeyeceği ifade edildi.



"HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR"



Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını iddia etti.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in hazırlanan "aşamalı saldırı planını" bu gece onaylamasının beklendiği aktarılan haberde, yeni saldırı planı çerçevesinde pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları da dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı ifade edildi.



ATEŞKES MÜZAKERELERİ TIKANDI

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.