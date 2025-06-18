İsrail kabinesi sığınakta toplanacak

İsrail’in saldırısıyla başlayan İsrail-İran savaşı altı gündür devam ederken, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin bugün toplanacağı açıklandı.



Ynet haber sitesinin aktardığına göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün yerel saatle 22.00’de sığınakta toplanacak. Habere göre, bunun öncesinde hükümetin de bir araya gelmesi ve saat 18.00’de bir toplantı yapması bekleniyor.



İsrail güvenlik kabinesi, 12 Haziran akşamı toplanmış ve sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.



İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.



İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile dokuz nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.



İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.



Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.