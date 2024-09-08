İsrail kabinesi toplandı: Netanyahu'nun gündemi Ürdün sınırındaki saldırı

Kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah Ürdün sınırında üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı değerlenirdi. “Zor bir gün” olduğunu söyleyen Netanyahu, ailelere başsağlığı diledi.

İsrail kabinesi toplandı: Netanyahu'nun gündemi Ürdün sınırındaki saldırı

Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında Batı Şeria ile  arasındaki sınır kapısında yaşanan silahlı saldırıya değinen Netanyahu, “zor bir gün” olduğunu söyleyerek, ailelere başsağlığı diledi.

Yetkililer saldırının 'de 11 aydır devam eden savaşla bağlantılı göründüğünü söyledi.

İsrail ordusu, silahlı saldırganın bir kamyonla Ürdün tarafından Allenby Köprü Geçişine yaklaştığını ve İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığını, çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğünü bildirmişti.

Öldürülen üç kişinin İsrailli siviller olduğu açıklandı.

İsrail'in Magen David Adom kurtarma servisi, ölenlerin hepsinin 50'li yaşlarda erkekler olduğunu duyurdu.

Devlet tarafından işletilen Petra Haber Ajansı, Ürdün'ün silahlı saldırıyı soruşturduğunu bildirdi.

Ürdün sınırında silahlı saldırı: Üç İsrailli öldürüldü

Ürdün sınırında silahlı saldırı: Üç İsrailli öldürüldü

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