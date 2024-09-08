İsrail kabinesi toplandı: Netanyahu'nun gündemi Ürdün sınırındaki saldırı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısında yaşanan silahlı saldırıya değinen Netanyahu, “zor bir gün” olduğunu söyleyerek, ailelere başsağlığı diledi.

Yetkililer saldırının Gazze'de 11 aydır devam eden savaşla bağlantılı göründüğünü söyledi.



İsrail ordusu, silahlı saldırganın bir kamyonla Ürdün tarafından Allenby Köprü Geçişine yaklaştığını ve İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığını, çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğünü bildirmişti.



Öldürülen üç kişinin İsrailli siviller olduğu açıklandı.



İsrail'in Magen David Adom kurtarma servisi, ölenlerin hepsinin 50'li yaşlarda erkekler olduğunu duyurdu.



Devlet tarafından işletilen Petra Haber Ajansı, Ürdün'ün silahlı saldırıyı soruşturduğunu bildirdi.

