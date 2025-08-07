İsrail kabinesi toplanıyor: İşgal planı hakkında ne biliyoruz?

İsrail'de güvenlik kabinesinin, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeye yönelik planı bugün onaylaması bekleniyor.



Yaklaşık beş aya yayılması planlanan işgal operasyonunun, yaklaşık bir milyon Filistinliyi yeniden yerinden edeceği ve bölgede tutulan rehinelerin hayatını tehlikeye atacağı yönünde üst düzey askeri uyarılara rağmen hayata geçirileceği bildirildi.



İsrail basınına göre, bu planın amacı Hamas'ı yok etmek ve grubun elinde tuttuğu yaklaşık 50 rehinenin serbest bırakılmasını sağlamak.



İŞTE PLANIN AYRINTILARI



Plan, Gazze’nin orta kesimindeki kampların ele geçirilmesiyle başlayacak ve nüfusun büyük kısmının güneydeki Mawasi insani bölgesine sürülmesini içerecek.

İddiaya göre bu ilk aşamada sivillere tahliye emirleri gönderilecek ve geçici sığınma alanları kurulacak. İlk aşamanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor.



Ardından, İsrail askeri harekata geçecek.



İŞGAL NE KADAR SÜRECEK?



İsrail basınından Ynet, Kan ve Kanal 13’ün haberlerine göre askeri operasyonun 4-5 ay süreceği tahmin ediliyor.



Sivillerin gidecek hiçbir yer kalmayan Gazze Şeridi'nde daha da güneye itilmesi planlanıyor. Bu esnada rehinelere zarar verilmemesi için özel önlemler alınacağı iddia ediliyor.



ULUSLARARASI TEPKİLER



Mısır ve Katar’ın, ABD aracılığıyla İsrail’e planı uygulamaması için baskı yaptığı ve aynı zamanda Hamas’a da müzakerelere dönmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.



Netanyahu’nun kabine toplantısının sonunda, kendisiyle Savunma Bakanı İsrael Katz’a operasyonel adımları aşamalı olarak onaylama yetkisi verilmesini talep etmesi bekleniyor.



Skandal bir alternatif plan da gündemde: Gazze'nin orta kesiminde bulunan kamplarının kuşatılması, bu bölgelere yardımın kesilmesi ve Hamas’ı yıpratmak amacıyla nokta operasyonları düzenlenmesi.



TRUMP MÜDAHALE ETMEYECEK



ABD Başkanı Trump, Gazze’nin tamamının ele geçirilmesinin “İsrail’e bağlı” olduğunu söyleyerek müdahale etmeyeceğini işaret etti. İsrail’in Gazze’yi ilhak etmesine ise karşı olduğu ifade edildi.



Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir başta olmak üzere birçok üst düzey askeri yetkili, planın uygulanmasına karşı uyarıda bulundu.



Zamir’in kapalı kapılar ardında, “Gazze’yi işgal etmek İsrail’i bir kara deliğe sürükler” dediği ve bunun yıllarca sürecek büyük bir tehlike anlamına geldiğini söylediği aktarıldı.