İsrail kabinesinde Gazze Planı çatlağı. Aşırı sağcı bakan istifa tehdidinde bulundu

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın, Başkan Donald Trump liderliğindeki planı müzekereye hazır olduğunun belirtmesinin ardından ilk açıklamasını yaparak, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Tüm rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Hamas varlığını sürdürürse" partisi Otzma Yehudit'in artık hükümette yer almayacağını bildirdi.

Gvir, İsrail basınının haberleştirdiği açıklamasında, "Ulusal bir yenilginin parçası olmayacağız." diye konuştu.

Gvir'i, Hamas'a suçlamalarda bulunarak, "Yeniden doğmasına hiçbir koşulda razı olamayız. Buna hiçbir şekilde ortak olmayacağız." dedi.

Ben-Gvir, geçmişte de, ABD eski Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes planı kabul edilirse görevinden istifa etmeyi ve hükümetin dağılmasına yol açmayı düşündüğünü söylemişti.