İsrail kabinesinden "yardım ambargosuna" devam kararı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlıktan siyasi bir kaynak, Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosuna ilişkin güvenlik kabinesinde bir karar alınmadığını söyledi.



İsrail'deki siyasi iradenin ise "herhangi bir durum gelişmesi karşısında" güvenlik teşkilatı ve İsrail ordusundan, "Hamas'ın insani yardımları kontrol etmesinin önlenmesini talep ettiği" aktarıldı.



İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin soykırımla mücadele ettiği Gazze Şeridi'ne herhangi insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.



Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyarıyor.



BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu ifade etmişti.



BM, uluslararası yardım kuruluşları, Gazze'de sağlık hizmetlerinin çökmek üzere olduğu, açlık, salgın hastalıkların yayılmaya başladığı, 7 Ekim'den bugüne en ağır insani koşulların yaşandığı uyarısı yapıyor.

