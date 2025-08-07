İsrail kabinesinin "tam işgal planı" toplantısında kavga

Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planının görüşüleceği kabine toplantısı öncesi Fox News'e konuştu.



İsrail'in işgal planına ilişkin soruyu yanıtlayan Netanyahu, Gazze'nin "tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söyledi.



Gazze'yi "ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" iddia eden Netanyahu, "Gazze'yi, bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Gazze'nin tamamının işgal planının görüşüleceği Güvenlik Kabinesi Netanyahu başkanlığında Batı Kudüs'te toplandı.

Öte yandan Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişi kabine toplantısının yapıldığı binanın yakınında gösteri düzenledi.



Göstericiler, İsrailli esirlerin hayatını riske atacağı belirtilen işgal planının kabul edilmemesini istedi.



GENELKURMAY BAŞKANI İLE BAKANLAR TARTIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberde, devam eden toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında şiddetli bir tartışma yaşandığı ifade edildi.



Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı.



Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini de gündeme getiren Zamir'in ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi halinde İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.



Bu uyarılar üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.



İsrail ordusunun karşı olmasına rağmen Güvenlik Kabinesi'nde Gazze'nin tamamının işgali planına onay verilmesi bekleniyor.

