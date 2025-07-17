İsrail, Kutsal Aile Kilisesi'ni vurdu: Papa, "Derhal harekete geçin" dedi

Gazze'deki Katolik kilisesi (Latin Manastırı) İsrail ordusunun hava saldırısında vuruldu.

Bilgiyi İtalya'nın ANSA haber ajansı paylaştı.

Saldırıda 2 kadının öldüğü, 7 kişinin ağır şekilde yaralandığı duyuruldu.

Papa Francis'i savaş hakkında düzenli olarak bilgilendirmek için adresini kullanan kilise rahibi Peder Gabriele Romanelli'nin de bacağından hafif şekilde yaralandığın bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kutsal Aile Kilisesi'ni de vurdu. İsrail'in aylardır sivil halka yönelik saldırıları kabul edilemez. Hiçbir askeri eylem böyle bir tavrı haklı çıkaramaz" dedi.

PAPA 14. LEO'DAN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de saldırıya uğrayan kilisede hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.



Mesajda, "Papa 14. Leo, Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenlenen askeri saldırıda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan derin üzüntü duyuyor ve cemaat rahibi Gabriel Romanelli'ye ve tüm cemaate yakınlığını belirtiyor. Papa, derhal ateşkes çağrısında bulunuyor ve bölgede diyalog, uzlaşma ve kalıcı barışa yönelik derin umudunu dile getiriyor" ifadeleri kullanıldı.