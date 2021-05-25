İsrail kendi İHA'sını düşürdü

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırı sırasında yanlışlıkla kendi ihasını düşürdü.

Anadolu Ajansı 25.05.2021 - 16:43 | Son Güncelleme : 25.05.2021 - 16:55

İsrail kendi İHA'sını düşürdü

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İsrail’in “Demir Kubbe” adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırı döneminde İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla vurduğu bildirildi.

İsrail ordu radyosunun bir askeri kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, "Demir Kubbe" sistemi Gazze saldırılarında yanlışlıkla bir ordu İHA’sını düşürdü.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapılırken, düşürülen İHA’nın türüne ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Uzmanlara göre sistem, Hamas ve Filistin direnişinin attığı roketlere tam anlamıyla karşılık veremediği için zorlu bir teste tabi tutuldu.

İsrail ordusuna göre ise Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan ve sayıları yaklaşık 4 bine ulaşan roketlerin yaklaşık yüzde 90'ına karşı koymayı başardı. Bu da yaklaşık 400 füzenin Demir Kubbe'yi delebildiği anlamına geliyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

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