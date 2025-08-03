İsrail, Kızılay karargahını bombaladı
İsrail, Gazze'de Filistin Kızılay'ına ait binayı vurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gazze'de katliam ve ablukasını sürdüren İsrail ordusu, Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay'ına ait karargahı hedef aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bombalanan binada yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre saldırıda 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandı.
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