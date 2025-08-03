İsrail, Kızılay karargahını bombaladı

İsrail, Gazze'de Filistin Kızılay'ına ait binayı vurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail, Kızılay karargahını bombaladı

'de katliam ve ablukasını sürdüren ordusu, Han Yunus kentinde bulunan Kızılay'ına ait karargahı hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bombalanan binada yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre saldırıda 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandı.

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