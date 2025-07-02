İsrail krizi İngiltere'yi böldü: Silah satışı parlamentoda kaos yarattı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Filistin merkezli insan hakları örgütü Al-Haq ve İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağının (GLAN), İsrail'e silah satışını sürdüren İngiltere'ye karşı açtıkları davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, F-35 jetlerinin bileşenleri dahil, İsrail'e askeri teçhizat ihracatı kararının "mahkemelerin meselesi olmadığına, parlamentonun ve yürütmenin meselesi olduğuna" hükmetti.

Kararın ardından mahkeme binası önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan İngiliz milletvekili Burgon, İngiliz hükümetinde Yüksek Mahkemenin verdiği kararı memnuniyetle karşılayacak ve bu karardan dolayı rahatlama hissedecek bazı isimlerin olabileceğini söyledi.

Burgon, "Bu büyük bir hata olur çünkü mahkemenin kararında çok net şekilde ifade ettiği şey şudur: F-35'lerin parçalarının ihracatının devam edip etmeyeceğine mahkemeler karar veremez" dedi.

Yüksek Mahkemenin, bu konunun, hükümetin ve parlamentonun karar vereceği bir mesele olduğuna hükmettiğinin altını çizen Burgon, "Artık hükümet 'Mahkemelerin ne diyeceğini bekleyelim' diyemez. Mahkemeler açıkça ortaya koydu ki bu mesele demokratik süreçlerin konusu" diye ekledi.

"SOYKIRIMA DEVAM MI EDECEK?"

Hükümetin artık bir karar vermesi gerektiğini ifade eden Burgon, şu ifadeleri kullandı: "Hükümet, F-35 ihracatının İsrail'in eline geçmesine ve Gazze halkına karşı yürüttüğü soykırıma ortak olmaya devam mı edecek, yoksa doğru olanı yapıp bu ihracatları durdurma yönünde ahlaki ve siyasi bir karar mı alacak? Eğer hükümet bunu yapmazsa, parlamentoda F-35 ihracatının devam edip etmeyeceği konusunda hemen oylama yapılması çağrısında bulunuyorum."

Burgon, İngiliz halkının bu konudaki görüşünün çok açık olduğunu ve İsrail'e askeri teçhizat ihracatına karşı olduklarını vurgulayarak, "Bu ülkedeki çoğunluk, İsrail'e yönelik tüm silah satışlarının sona erdirilmesini istiyor. Artık hükümetin halkı dinlemesi, hukuki süreçlerin arkasına saklanmayı bırakması ve ahlaki tavır sergileyerek aynı zamanda demokratik sorumluluğunu yerine getirip F-35 ihracatını durdurması gerekiyor" diye konuştu.

