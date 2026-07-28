İsrail, Kur'an yayını yapan radyoyu kapattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu bu kez de işgal altındaki Batı Şeria 'da Kur'an yayını yapan radyo istasyonunu hedef aldı.

İsrail askerleri buldozer eşliğinde Kalkilya kentine baskın düzenledi. Kentteki "Hüda Kur'an-ı Kerim" radyosunun ofisine baskın yapan İsrail askerleri, ofisteki ekipman ve malzemelere el koydu, radyo merkezini de kapattı.

Kapatma kararının ne kadar süreyle geçerli olacağı ve el konulan malzemelere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu tarafından radyo binasının girişine asılan yazıda, "Bu kuruluş, teröre karıştığı ve destek verdiği gerekçesiyle yasa dışı ilan edildi ve kapatıldı." iddiasına yer verildi.