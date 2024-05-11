İsrail kuşatmayı genişletiyor: Refah'ın doğusu için yeni tahliye emri!

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), Refah'ın doğusundaki daha fazla bölge için tahliye emri verdi.

IDF, buradaki Filistinlilerin el-Mavasi'deki genişletilmiş insani bölgeye gitmelerini söyledi.

Çağrıyı, ordunun Arapça sözcüsü, sosyal medya platfromu X'te yaptı.



Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.



İsrailli Sözcü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki, Cibaliya bölgesi, Selam, Nur, Tel Zater, Beyt Lahiya, Cibaliya Kampı, İzbet Mellin, Ravda, Nuzhe, El-Cerin, Nahda ve Zuhur mahallelerindeki Filistinlilerin de bulundukları yerlerden çıkmaları ve kentin batısına geçmeleri gerektiğini kaydetti.



Kuzeydeki Filistinlilerin, tel örgülere yaklaşmalarının yasak olduğunu aktaran Adraee, paylaşımında boşaltılması istenen bölgelerin haritalarına da yer verdi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamada, bu hafta Gazze'nin güneyinde tahliye emri verilmesinden bu yana yaklaşık 300 bin kişinin Refah'ın doğusundan Al-Mawasi'deki insani yardım bölgesine gittiğini söyledi.

