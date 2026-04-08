İsrail "Lübnan ateşkes dışı" dedi, gün boyu bombaladı
08.04.2026 11:29
Son Güncelleme: 08.04.2026 16:04
İsrail, Beyrut'un güneyini bombalıyor
İsrail, İran ile ateşkes ilan ederken Lübnan'ın bu kapsamda olmadığını söyledi, saldırılarına devam etti.
ABD ve İsrail'in İran ile ateşkes sağlamasının ardından gözler çatışmaların devam ettiği Lübnan'a çevrildi. İran'da ateşkesin sağlandığı 8 Nisan sabahında İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yeni bir tahliye emri verdi ve bölgeye saldırı düzenleyeceğini, bölge sakinlerine Zahrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini söyledi. İsrail ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerini de hedef alarak hava saldırıları gerçekleştiriyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söylemesinin ardından bazı noktalar bombalandı. Sabah saatlerinden bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 12 kişinin öldüğü duyuruldu. Baalbek'te de İsrail'in bombardımanı sonucu 6 kişinin öldüğü belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hastanelerin saldırılarda ölen ve yaralananlar nedeniyle yoğunluk yaşadığını söyledi.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarının nüfus yoğunluğuı yüksek yerleşim yerlerini hedef alarak gerçekleştiğini söyledi. Selam, İsrail'in bölgesel ve uluslararası ateşkes çabalarını göz ardı ettiğini söyledi.
İran'ın BM Büyükelçisi de İsrail'in Lübnan'da ateşkese uyması gerektiğini, hergangi bir saldırının devam etmesinin durumu kötüye sürükleyeceğini ve sonuçlarının olacağını söyledi.
HİZBULLAH SALDIRILARI DURDURUYOR
Daha sonraki saatlerde Hizbullah, ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkes sağlanmasının ardından İsrail'in kuzeyine ve İsrail birliklerine yönelik saldırıları durduracağını açıkladı.
İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın ateşkes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın bu ateşkes anlaşmasının dışında kaldığı yönündeki ifadesi hakkında bir bildiri yayınlaması bekleniyor.
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi. İsrail ordusu açıklamasına ek olarak Hizbullah'a karşı kara operasyonlarına devam ettiğini açıkladı.
Başkent Beyrut saldırıların hedefinde
İSRAİL: SALDIRILARI TAMAMLADIK
İsrail ordusu, Beyrut genelinde Hizbullah'ın komuta merkezlerini ve askeri altyapılarını hedef alan saldırıların tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada saldırının Hizbullah'a karşı gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğu ifade edildi. İsrail ordusu, vurulan altyapının çoğunun sivil alanlarda olduğunu belirtti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "Hizbullah'a karşı kararlılıkla saldıracağız" diye konuştu.
Lübnanlı bir güvenlik kaynağı verdiği demeçte, İsrail'in son bombardımanının, Hizbullah ile İsrail arasında geçen ayın başlarında başlayan savaştan bu yana Lübnan'ın tanık olduğu en ağır bombardıman olduğunu söyledi.
İSRAİL KONSANTRASYONUNU LÜBNAN'A YÖNELTİYOR
İsrail, "Lübnan ateşkese dahil değil" dedikten sonra sabah saatlerinde saldırılarını artırdı. Tel Aviv'de bulunan NTV muhabiri Özden Erkuş, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıları değerlendirdi; "İsrail Lübnan'a daha da saldıracak. İran'a saldırıları mecburen durdurduktan sonra tüm dikkatini Lübnan'a çeviren İsrail'de hem hükümetten hem de ordudan gelen açıklamalar bu yönde. Bu sabah saatlerinde özellikle Sur kenti ve çevresine dönük hava bombardımanı uyarıları yapıldı ve ardından bombardımanlar gerçekleştirildi. Son günlerin en yoğun hava bombardımanlarıydı. Sadece Sur değil Lübnan'ın güneyindeki pek çok yerleşim birimine, bunun ötesinde Hizbullah'ın üst düzey isimlerine dönük suikast eylemleri havadan yapılan nokta operasyonlarla gerçekleştirildi. Zaten İsrail'in büyük bir planı var, bir bölümü işgal etmişti, Lübnan'da işgal ettiği 10 kilometrelik bölümü tampon bölge haline getirmek için planları zaten hazırdı. İsrail, bu anlaşmaya Lübnan dahil değil dedikten sonra tüm askeri gücünü Lübnan sınırına kaydırmaya başlaması bekleniyor.
FRANSA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'la ilan ettiği ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini söyledi. Macron, "Lübnan'daki durum hala kritik" ifadelerini kullandı.