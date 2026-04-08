İsrail "Lübnan ateşkes dışı" dedi, gün boyu bombaladı

ABD ve İsrail'in İran ile ateşkes sağlamasının ardından gözler çatışmaların devam ettiği Lübnan'a çevrildi. İran'da ateşkesin sağlandığı 8 Nisan sabahında İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yeni bir tahliye emri verdi ve bölgeye saldırı düzenleyeceğini, bölge sakinlerine Zahrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini söyledi. İsrail ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerini de hedef alarak hava saldırıları gerçekleştiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söylemesinin ardından bazı noktalar bombalandı. Sabah saatlerinden bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 12 kişinin öldüğü duyuruldu. Baalbek'te de İsrail'in bombardımanı sonucu 6 kişinin öldüğü belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hastanelerin saldırılarda ölen ve yaralananlar nedeniyle yoğunluk yaşadığını söyledi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarının nüfus yoğunluğuı yüksek yerleşim yerlerini hedef alarak gerçekleştiğini söyledi. Selam, İsrail'in bölgesel ve uluslararası ateşkes çabalarını göz ardı ettiğini söyledi.

İran'ın BM Büyükelçisi de İsrail'in Lübnan'da ateşkese uyması gerektiğini, hergangi bir saldırının devam etmesinin durumu kötüye sürükleyeceğini ve sonuçlarının olacağını söyledi.

HİZBULLAH SALDIRILARI DURDURUYOR

Daha sonraki saatlerde Hizbullah, ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkes sağlanmasının ardından İsrail'in kuzeyine ve İsrail birliklerine yönelik saldırıları durduracağını açıkladı.

İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın ateşkes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın bu ateşkes anlaşmasının dışında kaldığı yönündeki ifadesi hakkında bir bildiri yayınlaması bekleniyor.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi. İsrail ordusu açıklamasına ek olarak Hizbullah'a karşı kara operasyonlarına devam ettiğini açıkladı.