İsrail-Lübnan ateşkes görüşmesi bugün

İsrail ve Lübnan ateşkes ve müzakere görüşmeleri için bugün bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve İsrail arasında arabuluculuk yapacak.

Lübnan Hükümeti müzakerelerden umutlu. Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dolaylı müzakerelerde ateşkes kararı alınmasını hedeflediğini belirtti. Doğrudan görüşmelere geçileceğine inandığını söyledi. Avn, müzakerelerin yalnızca Lübnan devleti tarafından yürütüleceğini ve bunun egemenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

HİZBULLAH TEMSİLCİSİ YOK



Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan, Büyük İsrail projesinin hedefi konumunda ve biz ülkemizin egemenliğine inanıyoruz. Kimse bize nasıl yönetileceğimizi dayatamaz." dedi.



Kasım, İsrail'in Lübnan hükümetini Hizbullah üzerinde baskı kurma aracı olarak kullanmak istediğini söyledi.



Kasım, "Teslim olmayacağız. Saldırılara karşı koyacağız ve Lübnanlı yetkililerle işbirliği yapacağız." dedi.



