İsrail-Lübnan hattında şiddet artıyor: Hizbullah kışlaları vurduğunu duyurdu

İsrail askerleri ile Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.  Al-Khayara saldırısına misilleme yaptığını açıklayan Lübnan Hizbullah'ı, İsrail kışlalarını havadan vurduğunu, askerleri öldürdüğünü ve yaraladığını açıkladı.

İsrail-Lübnan hattında şiddet artıyor: Hizbullah kışlaları vurduğunu duyurdu

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, sınırı yakınlarındaki kışlalarına hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyuran Hizbullah hareketi, "Beit Hilal kışlasındaki Al-Sahel Taburu karargahına bir saldırı uçağıyla hava saldırısı düzenlediğini, İsrail subay ve askerlerinin yerlerini ve yerleşim bölgelerini hedef aldığını" açıkladı.

Açıklamanın devamında, "Saldırı, Lübnan'ın doğusundaki Al-Khayara kasabasında İsrail düşmanı tarafından gerçekleştirilen suikasta yanıt olarak düzenlendi" denildi.

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'ya bağlı Al-Khayara kasabasında dün bir aracı hedef alması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetmişti.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 38 bine yakın kişinin ölümüne neden olan İsrail saldırıları devam ederken Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki sadlırılar da her geçen gün şiddetleniyor.

Hizbullah ve İsrail ordusu, Lübnan sınırı boyunca karşılıklı saldırıları sürdürüyor.

İran destekli silahlı grup, İsrail'e yönelik saldırılarının durmasını, Gazze'ye yönelik bombardımanın sona ermesine bağlıyor.

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