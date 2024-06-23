İsrail-Lübnan hattında şiddet artıyor: Hizbullah kışlaları vurduğunu duyurdu

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail kışlalarına hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyuran Hizbullah hareketi, "Beit Hilal kışlasındaki Al-Sahel Taburu karargahına bir saldırı uçağıyla hava saldırısı düzenlediğini, İsrail subay ve askerlerinin yerlerini ve yerleşim bölgelerini hedef aldığını" açıkladı.

Açıklamanın devamında, "Saldırı, Lübnan'ın doğusundaki Al-Khayara kasabasında İsrail düşmanı tarafından gerçekleştirilen suikasta yanıt olarak düzenlendi" denildi.



İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'ya bağlı Al-Khayara kasabasında dün bir aracı hedef alması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetmişti.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 38 bine yakın kişinin ölümüne neden olan İsrail saldırıları devam ederken Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki sadlırılar da her geçen gün şiddetleniyor.

Hizbullah ve İsrail ordusu, Lübnan sınırı boyunca karşılıklı saldırıları sürdürüyor.

İran destekli silahlı grup, İsrail'e yönelik saldırılarının durmasını, Gazze'ye yönelik bombardımanın sona ermesine bağlıyor.