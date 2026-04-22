İsrail: Lübnan ile büyük bir anlaşmazlığımız yok

İsrail ve Lübnan , ABD'nin başkenti Washington'da ikinci tur barış müzakerelerine hazırlanıyor. Görüşmeler öncesi konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ve Lübnan arasında "büyük bir anlaşmazlık" olmadığını söyledi.

Saar, Kudüs'te düzenlenen bir etkinlikte diplomatik temsilcilere yaptığı konuşmada, "Büyük bir anlaşmazlığımız yok. Sınır güzergahı konusunda çözülebilecek birkaç küçük anlaşmazlık var" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Lübnan'ı "İran tarafından Hizbullah aracılığıyla fiilen kontrol edilen başarısız bir devlet" olarak nitelendirdi.

Hizbullah'ın Tel Aviv ve Beyrut arasında "barış ve normalleşmenin önündeki en büyük engel" olduğunu savunan Saar, "Hizbullah, İsrail ve Lübnan'ın ortak düşmanıdır" ifadelerini kullanarak Lübnan hükümetini "Hizbullah'ın topraklarınızda kurduğu terör devletine karşı işbirliği yapmaya" çağırdı.

TARİHİ GÖRÜŞME 23 NİSAN'DA

İsrail ve Lübnan büyükelçileri, 43 yıl sonra ilk kez 14 Nisan'da Washington'da bir araya gelmiş ve doğrudan barış görüşmelerine başlama konusunda anlaşmışlardı. İsrail ve Lübnan arasında ikinci tur görüşmelerin 23 Nisan günü Washington'da yapılması bekleniyor.

Resmi rakamlara göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 bin 300 kişinin öldüğü, 7 bin 500'den fazla kişinin yaralandığı ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan günü Lübnan'da 10 günlük ateşkes ilan etmişti. 23 Nisan'daki görüşmeler ateşkes süresi bitmeden gelecek.