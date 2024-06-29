İsrail, Lübnan sınırına tanksavar füze saldırısı düzenledi

İsrail güçleri, Lübnan sınır yakınındaki bölgeye üç tanksavar füzeyle saldırı düzenledi. Füzelerden birinin Tel Havi'ye, diğer ikisinin Misğaf bölgesine düştüğü bildirildi.

İsrail, Lübnan sınırına tanksavar füze saldırısı düzenledi

, sınırdaki İsbaulcelil bölgesine saldırı düzenledi.

devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Lübnan'dan sınır yakınındakibölgeye üç tanksavar füze atıldığı, birinin Tel Havi'ye, diğer ikisinin Misğaf bölgesine düştüğü bildirildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, İsrail ordusunun topçu atışıyla karşılık verdiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 352 Hizbullah mensubu öldü.

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