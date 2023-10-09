İsrail Lübnan sınırında çatışma iddiası

İsrail ve Hamas arasındaki savaşta çatışma riskinin bulunduğu bölgeler arasında Lübnan İsrail sınırı.
Lübnan'daki en büyük güçlerden biri olan Hizbullah'ın Hamas'la olan yakın ilişkisi ve İsrail düşmanlığı sır değil.
İsrail'den öne sürülen bilgilere göre Lübnan'dan ülkeye sızma girişimi oldu. İsrail basınına yansıyan haberlerde Lübnan'dan sızmaya çalışan 2 kişinin askerler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
Lübnan'ın güneyindeki AA muhabiri sınırdan çatışma sesi geldiğini ancak ateş yönünün neresi olduğunun netleşmediğini bildirdi.
HİZBULLAH: OPERASYON BAŞLATMADIK
Hizbullah yetkilieri ise Lübnan sınırından İsrail'e yönelik bir operasyona başlamadıklarını açıkladı.
LÜBNAN: ÖNCELİĞİMİZ SINIRDA GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi.
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in havadan ve denizden yaptığı devam eden ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Evsat gazetesine verdiği demeçte Hizbullah Hareketi'nin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıya müdahil olması ihtimalini değerlendirdi.
Lübnan hükümetinin Hizbullah'tan Gazze'deki savaşa müdahil olmaması yönünde güvence aldığını belirten Buhabib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtti.
AKSA TUFANI OPERASYONU
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e geniş kapsamlı ve koordineli saldırı başlattı. İsrail'e binlerce füze atılırken, sızma birlikleri İsrail güvenlik hattını aşarak çatışmalara başladı.
Çok sayıda İsrailli esir olarak alındı. Gözaltına alınanlar arasında İsrail ordusu mensuplarının yanısıra İsrailli siviller de bulunuyor.
İsrail Hamas'a savaş ilan ederken havadan ve karadan yanıt veriyor. Taraflar arasında çatışmalar ve füze saldırıları devam ediyor.
İsrailli yetkiler çatışmaların üçübcü gününde can kaybının 800'ü aştığını duyurdu.
Gazze Sağlık Bakanlığın'dan yapılan açıklamada, "İsrail saldırılarında ölenler 560'a yükseldi, 2900 yaralı var" bilgisi paylaşıldı.
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