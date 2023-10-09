İsrail Lübnan sınırında çatışma iddiası

İsrail ve Hamas arasındaki savaşta çatışma riskinin bulunduğu bölgeler arasında Lübnan İsrail sınırı.

Lübnan'daki en büyük güçlerden biri olan Hizbullah'ın Hamas'la olan yakın ilişkisi ve İsrail düşmanlığı sır değil.

İsrail'den öne sürülen bilgilere göre Lübnan'dan ülkeye sızma girişimi oldu. İsrail basınına yansıyan haberlerde Lübnan'dan sızmaya çalışan 2 kişinin askerler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.



Lübnan'ın güneyindeki AA muhabiri sınırdan çatışma sesi geldiğini ancak ateş yönünün neresi olduğunun netleşmediğini bildirdi.

HİZBULLAH: OPERASYON BAŞLATMADIK