İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğu aktarıldı.



Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atma hazırlığında olan bir grubun da tank atışıyla hedef alındığı bildirildi.



Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.