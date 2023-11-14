İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor

İsrail ordusu Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Hizbullah da İsrail'e ait bir askeri noktanın hedef alındığını açıkladı.

İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor

Ordudan yapılan açıklamada, 'ın güneyinden tanksavar füzeleri ve havan mermileriyle orduya ait noktalara saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılarının yapıldığı yerlerin güçlerince hedef alındığı kaydedildi.

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Ayrıca, İsrail uçaklarının Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğu aktarıldı.

Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atma hazırlığında olan bir grubun da tank atışıyla hedef alındığı bildirildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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