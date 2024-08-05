İsrail Lübnan sınırında gerilim yüksek: Bir Hizbullah mensubu daha öldürüldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir Hizbullah mensubu öldü. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Eliat kışlasındaki 91'inci Tümen'e ve Malikiye Askeri Üssü'ne kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail Lübnan sınırında gerilim yüksek: Bir Hizbullah mensubu daha öldürüldü

Mavi hat olarak bilinen - sınırında tanisyon oldukça yüksek.

Hizbullah hareketi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, açıklamayı resmi Telegram hesabı üzerinden yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Galib Şukayr'ın, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Örgütten yapılan başka bir açıklamada ise İsrail ordusunun Eliat kışlasındaki 91'inci Tümen'e ve Malikiye Askeri Üssü'ne kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Ramim Askeri Üssü'nün de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 7 Ekim'den sonra başlayan çatışmalar, son haftalarda şiddetlendi.

İsrail geçen hafta, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü.

İsrail Şükür'ün, Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun öldürüldüğü füze saldırısının arkasında olduğunu öne sürmüştü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 393'e yükseldi.

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