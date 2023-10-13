İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, 'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.

İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından sınırda çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu - 1
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İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti. Devam eden gerginlikte can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi.

İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu - 2

SALDIRI ALARMI ÇALMIŞTI

srail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı.

Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.

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