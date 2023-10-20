İsrail: Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona tahliye edilecek

Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar sürüyor. Şimdiye kadar toplamda 5 binden fazla sivil hayatını kaybetti.



Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında karşılıklı taciz atışları başladı. Şimdiye kadar İsrail'de biri sivil ikisi asker üç kişi öldü. Lübnan'da ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetti.



İsrail'in Gazze'ye asker sokması durumunda Hizbullah'ın kuzeyden bir saldırı başlatmasından endişe ediliyor. İran destekli Hizbullah'ın İsrail'e saldırmasına gözdağı olarak ABD savaş gemileri İsrail'e yaklaşmıştı.



Hizbullah'ın dahil olduğu bir savaşla çatışmaların bölgeye yayılmasından endişe ediliyor.