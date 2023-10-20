İsrail: Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona tahliye edilecek

İsrail, Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona kasabasında yaşayanları tahliye edecek. Kasabada 10 binden fazla insan yaşıyor. Hamas'la çatışmaların başladığı günden beri Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı top ve füze atışları yapılıyor.

İsrail: Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona tahliye edilecek
Kiryat Shmona'dan Lübnan sınırına götürülen bir İsrail tankı (11 Ekim 2023, Reuters)

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in  sınırındaki Kiryat Shmona kasabasında yaşayanları tahliye etmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail askerlerinin ve Lübnan'daki militanların karşılıklı ateş açtığı sınıra yakın kasabada yaşayanların devlet destekli misafirhanelere taşınacağı belirtildi.

LÜBNAN'DAN İKİNCİ CEPHE ENDİŞESİ

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Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar sürüyor. Şimdiye kadar toplamda 5 binden fazla sivil hayatını kaybetti. 

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında karşılıklı taciz atışları başladı. Şimdiye kadar İsrail'de biri sivil ikisi asker üç kişi öldü. Lübnan'da ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye asker sokması durumunda Hizbullah'ın kuzeyden bir saldırı başlatmasından endişe ediliyor. İran destekli Hizbullah'ın İsrail'e saldırmasına gözdağı olarak ABD savaş gemileri İsrail'e yaklaşmıştı. 

Hizbullah'ın dahil olduğu bir savaşla çatışmaların bölgeye yayılmasından endişe ediliyor.

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