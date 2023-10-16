İsrail, Lübnan sınırındaki köyleri boşaltıyor

İsrail, Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 köyün sakinlerini tahliye ediyor. Lübnan'daki Hizbullah ve İsrail arasında top ve füze atışları yaşanıyor. Sınırın iki tarafından da can kaybı haberleri geliyor.

İsrail, Lübnan sınırındaki köyleri boşaltıyor
Lübnan sınırında devriye görevi yapan İsrail askerleri (AFP)

ordusu, Lübnan sınırında artan çatışmaların ardından Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 köyün sakinlerini tahliye etme planının hayata geçirildiğini duyurdu.

Bu köylerden biri olan Ştula köyü, dün Pazar günü Hizbullah'ın füze saldırısına maruz kaldı.

medyası bir sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazzelilerin tahliyesi için Refah Sınır Kapısı açılacak mı?

Gazzelilerin tahliyesi için Refah Sınır Kapısı açılacak mı?

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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İnsanı dram her geçen gün derinleşiyor! (İsrail-Hamas çatışmalarında 10. gün)

İnsanı dram her geçen gün derinleşiyor! (İsrail-Hamas çatışmalarında 10. gün)

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Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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