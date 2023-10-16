İsrail, Lübnan sınırındaki köyleri boşaltıyor: Beyrut'tan cephe açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan sınırında artan çatışmaların ardından Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 köyün sakinlerini tahliye etme planının hayata geçirildiğini duyurdu.



Bu köylerden biri olan Ştula köyü, dün Pazar günü Hizbullah'ın füze saldırısına maruz kaldı.



İsrail medyası bir sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

LÜBNAN'DAN YENİ CEPHE AÇIKLAMASI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah'la İsrail arasında artan gerilime ilişkin "hükümetin eli kolu bağlı durmadığını" kaydetti.

Mikati, "Hükümet, Lübnan'daki istikrarı korumak ve Gazze'deki savaşın etkilerinden uzak kalabilmek için sürekli bir şekilde içerden ve dışardan temas halinde. Lübnan'ın güneyinden cephe açma macerasının kimseye faydası yok. Çünkü Lübnanlıların bunu kaldıracak gücü yok." ifadelerini kullandı.

Mikati, ülkesinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek bir öngörüde bulunmanın kolay olmadığını söyledi. Öte yandan Başbakan Mikati, kesin olan şeyin İsrail'in kışkırtıcı saldırılarını artırmaya çalıştığını kaydetti.



İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

