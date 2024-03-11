İsrail Lübnan'a havadan broşür attı: Hizbullah uyarısı

İsrail, Lübnan'a havadan broşürler atarak "Hizbullah uyarısı" yaptı.

İsrail ordusuna ait uçaklar, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri "Hizbullah konusunda uyaran broşürler" dağıttı.



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Vazzani beldesi sakinlerine hitaben yazılan broşürde, "Hizbullah sizin ve ailelerinizin hayatlarını riske atıyor. Hizbullah'ın silahları ve üyeleri yerleşim alanlarınıza giriyor " ifadeleri yer aldı.



İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah Hareketi ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalardan bu yana ikinci defa Lübnan halkına uyarı broşürleri atıyor.



İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

