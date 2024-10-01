İsrail, Lübnan'a kara harekatına başladı: Lübnan birliklerini geri çekti
İsrail, Lübnan'a kara harekatının başladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti. Lübnan birlikleri ise güneyde İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geri çekildi. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Tahliye uyarısının ardından Beyrut'ta en az 6 patlamanın gerçekleştiği bildirildi.
İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladı. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, "Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzetine tehdit oluşturan noktalar." denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı.
Miller yaptığı açıklamada, “Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz” dedi.
Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.
İSRAİL ASKERİ ARAÇLARI LÜBNAN SINIRINA HAREKET EDİYOR
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.
Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.
BEYRUT'UN GÜNEYİNDEKİLERE TAHLİYE ÇAĞRISI
İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği gerekçesiyle Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı.
Reuters'un bildirdiğine göre tahliye uyarısının ardından Beyrut'un güneyinde patlama sesi duyuldu.
AFP'nin Lübnan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Beyrut'un güneyinde en az 6 patlama meydana geldi.
İSRAİL ÜÇ BÖLGEYİ ASKERİ BÖLGE İLAN ETTİ
İsrail ordusu, Lübnan sınırında yer alan Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi bölgelerini askeri bölge ilan etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bölgelere girmenin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.
LÜBNAN BİRLİKLERİ İSRAİL SINIRINDAKİ MEVZİLERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ
Öte yandan Lübnan birlikleri, güneyde İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geri çekildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.
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