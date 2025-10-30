İsrail Lübnan'a saldırdı: "Hizbullah hedefleri" iddiası

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda, Çarmak ve Mahmudiye bölgelerinin hedef alındığı belirtildi. Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise İsrail saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.



Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıları doğruladı. Açıklamada, hava saldırısında Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu iddia edildi.



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.



4 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.



Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.



İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.