İsrail, Lübnan'a saldırılarını şiddetlendiriyor: 12 ölü

İsrail ordusu Lübnan 'a karşı saldırılarını şiddetlendiriyor. İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Mişgara beldesindeki evlere gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybedettiği açıklandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden itibaren sabaha kadar Mişgara'daki evleri hedef aldı. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye ulaşırken, birkaç kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs akşamında orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti.

İSRAİL: GECE ÇALAN SİRENLER YANLIŞ ALARM

İsrail ordusu 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan gece Kuzey İsrail'in çeşitli bölgelerinde düşman hava araçları alarmlarının yanlış alarm olduklarını açıkladı.

İsrail ordusu daha önce de benzer sirenlerin Lübnan sınırına yakın Sasa bölgesinde çalındığını söylemişti.

İSRAİLLE ÇATIŞMALAR NEDENİYLE LÜBNAN'DA 1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.