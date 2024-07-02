İsrail, Lübnan'a saldırmaya hazırlanıyor: Yeni tugaydan ilk tatbikat

İsrail ordusu, kuzeydeki Hermon ve Dov Dağları'nda faaliyet göstermek üzere kurdukları 810. Dağ Tugayı'nın Lübnan saldırısını simüle eden ilk tatbikatını yaptığını duyurdu.

İsrail, Lübnan'a saldırmaya hazırlanıyor: Yeni tugaydan ilk tatbikat
Foto: Reuters

ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hermon ve Dov Dağları'nda görevli olmak üzere yeni kurdukları 810. Dağ Tugayı'nın tatbikatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, tatbikatın, "'ın yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda ve meskun mahaldeki çatışmalar da dahil olmak üzere saldırı senaryolarını" içerdiği belirtildi.

ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 357 olarak duyurulmuştu.

Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırılara başladığı 8 Ekim'den bu yana sivil binaları, kamu binalarını ve altyapıyı hedef alan 1023 saldırının tespit edildiğini açıklamıştı.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi?

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi?

Haberi Görüntüle

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren , kuzey sınırında da Hizbullah ile çatışıyor.

ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 356 Hizbullah mensubu öldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı

İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...