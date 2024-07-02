İsrail, Lübnan'a saldırmaya hazırlanıyor: Yeni tugaydan ilk tatbikat

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hermon ve Dov Dağları'nda görevli olmak üzere yeni kurdukları 810. Dağ Tugayı'nın tatbikatına ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, tatbikatın, "Lübnan'ın yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda ve meskun mahaldeki çatışmalar da dahil olmak üzere saldırı senaryolarını" içerdiği belirtildi.



İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 357 olarak duyurulmuştu.



Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırılara başladığı 8 Ekim'den bu yana sivil binaları, kamu binalarını ve altyapıyı hedef alan 1023 saldırının tespit edildiğini açıklamıştı.

