İsrail Lübnan'a yeni saldırılar başlattı

İsrail Lübnan'ı hedef almaya bugün de devam ediyor. Yeni saldırıların güneydeki Bekaa bölgesini hedef aldığı bildirilirken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket fırlatıldığı da duyuruldu.

İsrail Lübnan'a yeni saldırılar başlattı

, 'daki Hizbullah hedeflerine yeni saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail hava saldırılarının Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesini hedef aldığı bildirildi. 

Öte yandan Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket fırlatıldığı duyuruldu. 

İsrail Ordu Radyosu, Kiryat Şimona ve Yukarı Celile'deki bazı yerleşim yerlerinde de hava saldırısı sirenlerinin çalıştırıldığını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket atıldığını bildirdi.

Bu roketlerin birkaç yangına neden olduğu ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. 

Lübnan'dan ateşlenen bir roketin Yukarı Celile'deki Birya bölgesini vurduğu ve İsrail ordusunun kuzey Golan Tepeleri'ndeki yolları ve güzergâhları kapatmasına neden olduğu bildirildi.

İsrail bugün erken saatlerde ise Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdu. 

Saldırıda 13'ü çocuk olmak üzere en az 21 kişi öldü, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

DÜNYA HABERLERİ

Fas'ta sel felaketi: Otobüs sulara kapıldı, iki kişi öldü

Fas'ta sel felaketi: Otobüs sulara kapıldı, iki kişi öldü

İtalya'da sel felaketi! Olağanüstü hal ilan edili

İtalya'da sel felaketi! Olağanüstü hal ilan edili

Rusya Harkov'u vurdu, Kiev güçleri Mokova'ya ait mühimmat deposunu patlattı

Rusya Harkov'u vurdu, Kiev güçleri Mokova'ya ait mühimmat deposunu patlattı

İsrail, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 21 kişi öldü

İsrail, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 21 kişi öldü

Doğanlar çetesi operasyonu: 9 gözaltı

Doğanlar çetesi operasyonu: 9 gözaltı

Pakistan'da çocuk felci vaka sayısı 21'e yükseldi

Pakistan'da çocuk felci vaka sayısı 21'e yükseldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...