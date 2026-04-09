İsrail Lübnan'da ateşkesi ateşe mi atıyor? Beyrut'a saldırı uyarısı yapıldı

İran'la yapılan ateşkesin Lübnan 'ı kapsamadığını söyleyen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Beyrut'un güney mahallelerine olası saldırı için tahliye uyarısında bulundu.

Devlet haber ajansı, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yakın Abbassiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

9 Nisan sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah , kuzey İsrail'e roketler fırlattığını açıkladı. Hizbullah, yaptığı açıklamada, saldırının İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak yapıldığını ve İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'a yönelik en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD Kongre üyesi Yassamin Ansari, Trump yönetimini Ortadoğu'da genişletilmiş bir ateşkes için baskı yapmaya çağırarak Lübnan'daki devam eden şiddetin çatışmayı derinleştirme ve insani kayıpları artırma riski taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu.

Ansari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'ya atıfta bulunarak, "Netanyahu'nun Beyrut ve diğer yerlerde yüzlerce sivili öldürdüğü korkunç bombalamalar derhal sona ermelidir" dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 203 kişinin öldüğünü açıkladı. Lübnan ordusu da 4 askerin İsrail'in düzenlediği saldırılarda öldüğünü açıkladı.

HİZBULLAH LİDERİNİN YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ

Reuters haber ajansı önce İsrail ordusunun Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak birkaç dakika sonra Reuters düzeltmeye giderek sadece Kasım'ın yeğeni ve sekreteri Harşi'nin öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, bir açıklama yaparak Hasan Nasrallah'tan sonra Hizbullah'ın lideri olduğu belirtilen Naim Kasım'ın yeğeninin hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi. Hizbullah'tan konuya dair bir açıklama ise henüz gelmedi.

İsrail ordusu, “Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın kişisel sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'yi etkisiz hale getirdik." açıklamasında bulundu.

NTV Muhabiri Özden Erkuş Kudüs'ten Lübnan'daki gelişmeleri aktardı; “Ali Yusuf Harşi, Naim Kasım'a oldukça yakın bir isim. Harşi, Hizbullah'ın Beyrut'taki operasyonlarını yöneten üst düzey bir isim olarak biliniyordu. Lübnan'a yoğun bir bombardıman var, dünkü saldırılarla beraber 250'den fazla kişinin Lübnan genelinde öldürüldüğü belirtildi. İsrail'in nokta operasyonları da bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da güney Lübnan'da İsrail sınırına yakın operasyonlar da devam ediyor. İsrail ordusu Litani Nehri'nde Hizbullah'ın silah geçirdiğini düşündüğü bazı geçiş noktalarını, silah depolarını ve fırlatma rampalarını vurduğunu açıkladı.”