İsrail Lübnan'da bir aracı vurdu, iki kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Görgü tanıklarınının AA'ya verdiği bilgiye göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Burc el-Muluk beldesinde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.



Nebatiye vilayetine bağlı Burc el-Muluk beldesinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.



Konuyla ilgili Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.



Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.



Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybetti, 285 kişi yaralandı.



