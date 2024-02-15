İsrail, Lübnan'da bir binayı vurdu: Aynı aileden 8 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’e ait İHA'nın, Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesinde 3 katlı bir binayı güdümlü füze ile hedef aldığı ifade edildi.



Binanın enkazından Hüseyin Bercavi, eşi Emel Mahmud, kızları Emeni Bercavi ve Zeynep Bercavi, çocuk yaştaki 2 torunu Mahmud Emir ve Hüseyin Ali Emir, kız kardeşi Fatima Bercavi ve yeğeni Gadir Abbas Tarhini’nin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.



İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’a yönelik saldırılarında ölen sivil sayısı 42’ye yükseldi.



Çatışmalarda ayrıca, 196 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1’i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.



İSRAİL’İN DÜN LÜBNAN’A BAŞLATTIĞI GENİŞ HAVA SALDIRISI



İsrail ordusu, Safed kentindeki Kuzey Komuta Merkezi’ne füze ile düzenlenen saldırının ardından dün Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları başlattı.



Saldırılarda Savana beldesinde 2 çocuk ve anneleri ile 2 Hizbullah mensubu öldü.