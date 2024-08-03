İsrail, Lübnan'da bir Hizbullah ajanını öldürdü: "Güney cephesine önemli bir darbe"

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Tyre bölgesinde bulunan Bazouriyeh köyü yakınlarına insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

Saldırıda hedef alınan aracın içindeki en az bir kişi öldü.

İsrail ordusu saldırının sorumluluğunu üstlendi ve Ali Abd Ali adında bir Hizbullah ajanını hedef aldığını açıkladı.



İsrail'in Arapça sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, Hizbullah'ın güney cephesine "önemli bir darbe" olarak nitelendirdiği saldırının videosunu paylaştı.

Hizbullah hareketi de Telegram kanalında Abd Ali'nin öldürüldüğünü doğruladı.

Ancak ölüm yeri ya da şeklini belirtmedi.

BEYRUT SALDIRISI

İsrail ordusu geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü.

Hizbullah, "Seyid Muhsin" kod adlı Şükür'ün, İsrail saldırısında öldüğünü doğrulamıştı.



İlk açıklamada, İsrail güçlerinin hava saldırısı sırasında Şükür'ün binada bulunduğu ancak enkaz altında olduğu ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmişti.



İsrail, Şükür'ün, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.



Şükür’ün ayrıca "8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.



İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarıldı.



Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.