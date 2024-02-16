İsrail Lübnan'da Hizbullah ve Emel hareketi üyelerini öldürdü

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in, sabah saatlerinde Lübnan'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

El Kantara kasabasındaki bir eve düzenlenen saldırı sonucunda 3 Lübnanlı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.



İsrail uçaklarının dün gece yarısından sonra Lübnan'ın batı kesimdeki Nakura, Cebal El Labuneh, Alma El Şaab, Tayir Harfa ve Yarin kasabalarındaki evlere saldırılarını yinelediği ve çevrede hasara neden olduğu aktarıldı.



İsrail, geçen çarşamba günü de Lübnan’ın güneyinde bir evi bombalamıştı. Saldırıda, aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetmişti.

AA'nın aktardığına göre ise Hizbullah ve Lübnan'daki müttefiki Emel Hareketi, sınırda İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda, 4 Hizbullah mensubu ile 3 Şii Emel Hareketi mensubunun öldürüldüğü bildirildi.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 205'e, Emel Hareketi mensubu sayısı da 11'e yükseldi.