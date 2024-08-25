İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a saldırdı! | Hizbullah'tan, Şükür suikastına karşılık İsrail'e misilleme

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ortadoğu'da. Hamas lideri Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikastlerin ardından gerilim had safhada. Bu sabah İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Hizbullah ise saldırıya roketlerle yanıt verdi.  Güvenlik Kabinesini toplayan Başbakan Binyamin Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." açıklamasını yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a saldırdı! | Hizbullah'tan, Şükür suikastına karşılık İsrail'e misilleme

güne patlama sesleriyle uyandı. 100'den fazla savaş uçağıyla Lübnan'ı vurdu. Hizbullah da Lübnan'dan yüzlerce roket ve drone saldırısıyla karşılık verdi.

ordu sözcüsü Hizbullah'ın saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine, İsrail'in önleyici saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Saldırılarda 100'den fazla savaş jetiyle Hizbullah'ın İsrail'e doğru yönlendirdiği roket fırlatma rampalarının imha edildiği belirtildi.

Güvenlik Kabinesini toplayan Başbakan Benyamin Netanyahu da "Ülkemizi korumak için her şeyi yapmaya kararlıyız, bize kim zarar verirse biz de ona zarar veririz." dedi.

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"320 FÜZEYLE 11 ASKERİ NOKTA VURULDU"

Hizbullah tarafından gelen açıklamadaysa saldırıların geçen ay üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiği belirtildi. Saldırıların ilk aşamasının tamamlandığı kaydedildi

Saldırılarda 320'den fazla Katyuşa roketiyle insansız hava araçlarının kullanıldığı ve 'e ait 11 askeri noktanın vurulduğu açıklandı

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a saldırdı! | Hizbullah'tan, Şükür suikastına karşılık İsrail'e misilleme - 1

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti.

Gallant ayrıca Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Hizbullah'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney 'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in topyekün bir savaş istemediğini, ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

Ordu sözcüsü Hagari, son yaptığı açıklamada, Hı̇zbullah'ın daha çok ı̇sraı̇l'ı̇n kuzeyı̇nı̇ hedef almayı planladığını, ancak ı̇sraı̇l'ı̇n merkezı̇nde de bazı hedeflerı̇ olduğunu söyledı̇.

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a saldırdı! | Hizbullah'tan, Şükür suikastına karşılık İsrail'e misilleme - 2

BIDEN'DAN "YAKIN İLETİŞİM" TALİMATI

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, 'in kendin savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden'ın, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Biden, üst düzey yetkililere, İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişim kurmaları yönünde talimat verdi.

Bir diğer açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi.

Açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Amerika'nın, İsraı̇l'ı̇n İran ve bölgedekı̇ ortakları ı̇le vekı̇llerı̇ tarafından yapılabı̇lecek saldırılara karşı savunulması konusundakı̇ kararlılığını teyı̇t ettı̇" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN VURDUĞU ARAÇTA ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde düzenlenen saldırılarında üç kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail insansız hava aracının Khiam köyünde bir araca düzenlediği saldırıda” bir kişinin öldüğü belirtildi.

Hizbullah'ın müttefiki olan Emel hareketi de Khiam'dan bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Sağlık bakanlığı “İsrail işgalcilerinin Tiri köyüne düzenlediği saldırıda” iki kişinin öldüğünü söyledi ancak bu kişilerin savaşçı mı yoksa sivil mi olduğunu belirtmedi.

Bakanlık daha önce de güneydeki “bir dizi İsrail saldırısında” aralarında Suriyeli bir adamın da bulunduğu iki kişinin yaralandığını bildirmişti.

NETANYAHU: KİM BİZE ZARAR VERİRSE BİZ DE ONA VERİRİZ

Güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, şöyle konuştu: “Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz.”

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ, SIĞINAKLAR AÇILDI

Tel Aviv Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatları doğrultusunda şehirdeki boş zaman etkinlikleri iptal edildi, plajlar ve kültür kurumları kapatıldı.

Belediye, kent genelinde 240 sığınağın kullanıma açıldığını ve çok sayıda yeraltı otoparkının gerektiğinde sığınak olarak kullanılabileceğini söyledi.

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