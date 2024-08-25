İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a saldırdı! | Hizbullah'tan, Şükür suikastına karşılık İsrail'e misilleme

Güvenlik Kabinesini toplayan Başbakan Benyamin Netanyahu da "Ülkemizi korumak için her şeyi yapmaya kararlıyız, bize kim zarar verirse biz de ona zarar veririz." dedi.

Ordu sözcüsü Hagari, son yaptığı açıklamada, Hı̇zbullah'ın daha çok ı̇sraı̇l'ı̇n kuzeyı̇nı̇ hedef almayı planladığını, ancak ı̇sraı̇l'ı̇n merkezı̇nde de bazı hedeflerı̇ olduğunu söyledı̇.

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti. Gallant ayrıca Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Hizbullah'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney Lübnan 'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in topyekün bir savaş istemediğini, ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

BIDEN'DAN "YAKIN İLETİŞİM" TALİMATI



ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, İsrail'in kendin savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden'ın, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Biden, üst düzey yetkililere, İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişim kurmaları yönünde talimat verdi.



Bir diğer açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi.



Açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Amerika'nın, İsraı̇l'ı̇n İran ve bölgedekı̇ ortakları ı̇le vekı̇llerı̇ tarafından yapılabı̇lecek saldırılara karşı savunulması konusundakı̇ kararlılığını teyı̇t ettı̇" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN VURDUĞU ARAÇTA ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ



Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde düzenlenen İsrail saldırılarında üç kişinin öldüğünü açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail insansız hava aracının Khiam köyünde bir araca düzenlediği saldırıda” bir kişinin öldüğü belirtildi.



Hizbullah'ın müttefiki olan Emel hareketi de Khiam'dan bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.



Sağlık bakanlığı “İsrail işgalcilerinin Tiri köyüne düzenlediği saldırıda” iki kişinin öldüğünü söyledi ancak bu kişilerin savaşçı mı yoksa sivil mi olduğunu belirtmedi.



Bakanlık daha önce de güneydeki “bir dizi İsrail saldırısında” aralarında Suriyeli bir adamın da bulunduğu iki kişinin yaralandığını bildirmişti.



NETANYAHU: KİM BİZE ZARAR VERİRSE BİZ DE ONA VERİRİZ



Güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Netanyahu, şöyle konuştu: “Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz.”

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ, SIĞINAKLAR AÇILDI

Tel Aviv Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatları doğrultusunda şehirdeki boş zaman etkinlikleri iptal edildi, plajlar ve kültür kurumları kapatıldı.

Belediye, kent genelinde 240 sığınağın kullanıma açıldığını ve çok sayıda yeraltı otoparkının gerektiğinde sığınak olarak kullanılabileceğini söyledi.