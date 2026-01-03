İsrail, Lübnan'da İHA saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Hiyam'da bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıya ilişkin detay paylaşılmadı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamada, saldırıda bir Hizbullah üyesinin hedef alındığı öne sürüldü.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.