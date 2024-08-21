İsrail Lübnan'da ilk kez El Fetih'i hedef aldı: Örgüt yetkilisi Makdah öldürüldü

Bu, İsrail ile Lübnan Hizbullah hareketi arasında 10 ayı aşkın süredir devam eden sınır ötesi çatışmalarda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı El Fetih'e yönelik ilk saldırı olarak kayıtlara geçti. Örgütün üst düzey üyelerinden Fethi Ebu El Aradat yaptığı açıklamada, “İsrail'in Sayda'daki saldırısında El Fetih yetkilisi Halil Makdah öldürüldü” dedi.

"BÖLGESEL SAVAŞ İSTEĞİNİN KANITI"

El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Lübnan kolunun başında bulunan Münir Makdah da yayın kuruluşu Al-Mayadeen'e yaptığı açıklamada kardeşi Halil'in öldürüldüğünü doğruladı.



Filistinli El Fetih hareketinden üst düzey yetkili Tevfik Tirawy, İsrail'in "bölgesel bir savaş başlatmak amacıyla" Lübnan'ın güneyinde bir parti üyesini öldürdüğünü ifade etti.



El Fetih'in merkez komite üyesi Tirawy, “El Fetih'ten bir yetkilinin öldürülmesi İsrail'in bölgede geniş çaplı bir savaş başlatmak istediğinin bir başka kanıtıdır” dedi.