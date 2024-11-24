İsrail, Lübnan'da ordu karargahını vurdu: Bir asker öldü, 18'i yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik ağır bombardımanı devam ediyor.

Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyindeki Al-Qalila-Tyre yolu üzerinde bulunan Al-Amiriya kasabasındaki bir ordu karargahını hedef aldığını duyurdu.



İsrail saldırısında en az bir askerin öldüğü ve bazıları ağır olmak üzere 18 askerin de yaralandığı bildirildi.



Ordu, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda saldırının tesiste ciddi hasara yol açtığını aktardı.



Lübnan Başbakanı Necip Mikati de saldırının ardından açıklamada bulundu.

"DOĞRUDAN VE KANLI BİR MESAJ"

Mikati, yaptığı açıklamada, İsrail'in “ateşkese varılması, Lübnan ordusunun güneydeki varlığının güçlendirilmesi ve BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanması yönündeki tüm çabaları reddeden doğrudan ve kanlı bir mesaj” gönderdiğini söyledi.



Mikati açıklamasında, “Bu saldırganlık, Lübnan'da olup bitenler karşısında sessiz kalan uluslararası toplumun meselesidir.” dedi.

