İsrail, Lübnan'da sağlık sistemini vuruyor: 19 hastane ateş altında

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik bombardımanında ayrım gözetmemeye devam ediyor.



Amerikan yayın kuruluşu CNN, İsrail ordusunun Lübnan'daki en az 19 hastaneye "ölümcül yakınlıkta" bomba fırlattığı analizinde bulundu.

BİR AYLIK SÜREÇ İNCELENDİ

Lübnan'ın sağlık sistemi, şiddetli bir İsrail hava saldırısının tam ortasında konumlanıyor. CNN'in analizinde 23 Eylül-23 Ekim dönemindeki saldırılar incelendi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, Lübnan'da 23 Eylül tarihinde başlayan geniş kapsamlı bombardıman 34 hastaneye zarar verdi, 111 tıp çalışanını öldürdü ve 107 ambulans hasar gördü.

HASTANELERİN YÜZDE 20'Sİ ZARAR GÖRDÜ



Bir aydır devam eden saldırılarda bakanlığa bağlı hastanelerin yaklaşık yüzde 20'si hasar gördü, saldırıların çoğu bu hastanelerin yakınlarına gerçekleşti.



Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verileri ve CNN'in hava saldırılarına ilişkin analizleri, İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında korunan hastanelere tehlikeli yakınlıkta bombalar attığını gösteriyor.



CNN'in yorum talebine yanıt veren İsrail Savunma Kuvvetleri, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak faaliyet gösterdiğini öne sürdü ve Hizbullah'ı sivil bölgelere derinlemesine yerleşmekle suçladı.

"ÖLÜMCÜL YAKINLIK"



En az 24 hastanenin saldırı bölgelerinden yalnızca 500 metre uzakta olduğu belirtildi.



"Ölümcül yakınlık" diye tanımlanan 340 metre sınırı içinde yer alan hastane sayısıysa en az 19 olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 842 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bu kişilerinin yarısından fazlasının kadın ve kız çocuğu olduğunu açıklamıştı.